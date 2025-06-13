МЗС України про ситуацію на Близькому Сході: Іран – джерело проблем не лише в регіоні

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ситуацію на Близькому Сході у зв’язку з тим, що цієї ночі Ізраїль завдав ударів по об’єктах на території Ірану.

У відомстві наголосили, що Іран “є джерелом багатьох проблем” як на Близькому Сході, так і поза його межами, зокрема і через підтримку російської агресії проти України.

МЗС України про події на Близькому Сході

У заяві міністерства зазначається, що продовження бойових дій на Близькому Сході може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.

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– Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам, – йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що Іран підтримує Росію у війні проти нашої держави, зокрема постачаючи озброєння, яке використовується для атак на українське населення.

– Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами. Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов’язаними, – йдеться у заяві.

Міністерство закликало міжнародну спільноту до рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів – Росії, Ірану та Північної Кореї.

Джерело : МЗС

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