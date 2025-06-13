США знали, що Ізраїль атакуватиме Іран, але участі не брали – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати були поінформовані, що Ізраїль атакуватиме Іран, проте не брали участі в авіаударах.

США знали, що Ізраїль атакуватиме Іран

Про це повідомила журналістка Дженніфер Гріффін з посиланням на телефонну розмову Трампа з ведучим Fox News Бреттом Баєром.

– Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться, — заявив Трамп, натякаючи на загибель ключових іранських фігур у результаті ізраїльських ударів.

За словами Гріффін, Дональд Трамп неодноразово спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу впродовж останніх днів до атаки.

Зараз дивляться

Американська адміністрація, як повідомляється, попередила принаймні одного ключового партнера в регіоні про те, що Ізраїль готує операцію, підкресливши при цьому, що США не братимуть у ній участі. Основна мета, за словами офіційних осіб, залишається незмінною — повернути Іран до дипломатичних переговорів.

– Я сподіваюся, що вони повернуться за стіл переговорів, — додав Трамп.

Наразі американське Центральне командування (CENTCOM) перебуває у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи можливої іранської відповіді на удари. У разі загрози США мають намір захищати як себе, так і союзника — Ізраїль.

Також стало відомо, що Вашингтон протягом останніх тижнів поповнив запаси перехоплювачів до системи Залізний купол, готуючись до потенційного загострення в регіоні.

Американські офіційні джерела підтвердили, що внаслідок ударів було ліквідовано кількох високопосадовців з керівництва Ірану.

Водночас вони наголошують — США не брали участі у самій операції, хоч і знали про її підготовку.

Ізраїль вдарив по Ірану: що відомо

13 червня Повітряні сили Ізраїлю атакували десятки цілей по всьому Ірану.

Серед них — об’єкти в Тегерані, а також у містах Натанз, Хоррамабад, Хамедан і Піраншахр.

Саме там, за словами військових, зосереджено основні центри розробки ядерної програми та ракетного озброєння Ірану.

Внаслідок атаки повідомили про загибель високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема командувача Хоссейна Саламі та начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері.

Серед жертв також нібито є члени Генерального штабу і науковці, які працювали над ядерною програмою – вчені-ядерники доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

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