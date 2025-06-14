Путін зателефонував Трампу в його день народження: про що говорили

14 червня відбулася телефонна розмова російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала близько 50 хвилин і була, за словами помічника лідера РФ Юрія Ушакова, “корисною”.

Про це пише російське видання ТАСС.

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Головними темами розмови стали події на Близькому Сході і війна в Україні.

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– Під час бесіди наш президент (Путін – Ред.) поінформував Дональда Трампа про виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 2 червня, – повідомив помічник диктатора.

Йшлося про обмін військовополоненими, під час яких сторони передали тяжкопоранених і бійців молодше 25 років. Окрім цього, диктатор повідомив, що Україні було передано дві партії тіл загиблих захисників.

За словами Ушакова, Путін підтвердив готовність продовжити переговори з українською стороною після 22 червня, як було домовлено. Водночас Дональд Трамп вкотре наголосив на своєму бажанні якомога швидше завершити конфлікт між Росією та Україною.

Також, як повідомляє помічник диктатора, під час телефонної розмови Путін висловив стурбованість через військові удари Ізраїлю по Ірану, засудивши дії Єрусалиму. Він сказав, що це може ускладнити ситуацію в регіоні та викликати непередбачувані наслідки.

У розмові з Трампом російський диктатор нагадав, що РФ пропонувала конкретні кроки для переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Однак Ізраїль завдав ударів напередодні нового раунду переговорів, який мав відбутися 15 червня.

Водночас президент США визнав, що ситуація тривожна, але при цьому оцінив удари Ізраїлю як ефективні.

Обидва лідери, як повідомляє Ушаков, не виключають повернення до переговорів з Іраном, і Трамп сказав, що американська команда готова до цього.

Крім того, диктатор привітав главу Білого дому з днем народження.

Джерело: ТАСС

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