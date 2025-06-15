Атаковали подстанцию: агенты ГУР обесточили объекты ВПК и армии РФ в Калининграде
14 июня около 04:00 утра в городе Калининград агенты Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) атаковали промышленную электроподстанцию, в результате чего потребители остались без электричества.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обесточивание объектов ВПК в Калининграде
По данным источников, полностью прекращено электроснабжение объектов российского военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ, расположенных в районе проведения спецоперации.
Сообщается, что ущерб от диверсии составляет почти $5 млн.
Так, агенты ГУР слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем подожгли его. Возникший пожар существенно повредил трансформатор, что и стало причиной отключения электроэнергии на расположенных неподалеку российских предприятиях.
В украинской разведке подчеркнули, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты.
– Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения, – отметил источник.
12 июня сообщалось, что киберспециалисты Главного управления разведки при поддержке активистов провели масштабную спецоперацию против одного из крупнейших российских интернет-провайдеров Орион Телеком. В результате кибератаки выведены из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, а также уничтожены резервные копии данных.