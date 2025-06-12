Кібератака ГУР на “день Росії”: паралізований найбільший провайдер Сибіру

Кіберфахівці Головного управління розвідки за підтримки активістів провели масштабну операцію проти одного з найбільших російських інтернет-провайдерів Оріон Телеком у Сибіру в символічний для росіян день Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власне джерело у розвідці.

Масштабна кібератака

—Операція була успішно проведена і паралізувала роботу провайдера, мережі якого активно використовуються російськими силовими структурами для агресії проти України, – зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією джерел у розвідці, внаслідок кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, а також знищено резервні копії даних.

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Це унеможливлює швидке відновлення роботи провайдера.

Критичні наслідки кібератаки

Особливо постраждало закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану – Оріон Телеком був там єдиним постачальником інтернет-послуг.

Місто залишилося повністю відрізаним від зовнішнього світу.

З самого ранку місцеві спільноти Красноярська, Іркутська, Братська та Абакана переповнені скаргами обурених росіян на відсутність інтернету та телебачення.

У місцевих телеграм-групах поширюється лист від українських кіберактивістів: “С праздником, неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні!”.

Повідомлення підписане активістами хакерської групи BO Team.

Керівництво Оріон Телеком офіційно підтвердило технічні проблеми через потужну DDoS-атаку.

Представники компанії обіцяють відновити подачу інтернету до кінця дня, проте знищення резервних копій значно ускладнює цей процес.

Попередні кібератаки від ГУР

Раніше українська розвідка здійснила успішну кібератаку на інформаційні ресурси російського конструкторського бюро Туполєв – одного з ключових підприємств російської авіапромисловості.

Внаслідок цієї операції ГУР отримало доступ до понад 4,4 гб критично важливих даних, зокрема:

внутрішнє листування керівництва,

особисті відомості співробітників та їхні адреси проживання,

резюме інженерів і конструкторів,

службову інформацію щодо закупівель,

протоколи засідань із обмеженим доступом.

Розвідники також зламали офіційний сайт Туполєва, розмістивши на головній сторінці зображення сови, яка тримає у кігтях російський військовий літак – символічний жест цифрової операції української розвідки.

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