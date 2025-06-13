Податкова, митниця та залізниця: хакери ГУР здійснили атаку на сервіси РФ

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки України провели комплексні атаки на критично важливі цифрові сервіси Російської Федерації.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

Під ударом держструктури РФ

Протягом 10-12 червня українські кіберфахівці здійснили серію координованих атак на IT-інфраструктуру російських державних органів.

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Внаслідок операцій було зупинено внутрішній електронний документообіг у митній та податковій службах РФ.

Російська Федеральна митна служба вимушена була визнати факт DDoS-атак, хоча офіційно це подали як технічні ускладнення в інформаційному обміні з учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

Кібератаки також торкнулися сервісів, які забезпечують роботу російської економіки.

Серед постраждалих – компанія Контур, що розробляє бухгалтерське програмне забезпечення для бізнесу, система Честный знак для цифрового маркування товарів та платформа електронного підпису ГосКлюч.

Транспортний колапс

Окремою ціллю стала російська залізнична монополія РЖД.

12 червня громадяни РФ втратили можливість придбавати залізничні квитки через онлайн-платформи. Особливо гостро проблему відчули мешканці Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей.

Керівництво РЖД підтвердило технічні збої через масовані DDoS-атаки та рекомендувало пасажирам звертатися до традиційних касових пунктів на вокзалах.

Представники ГУР пояснили вибір цілей їхньою безпосередньою участю у підтримці російської агресії проти України.

Податкова та митна служби забезпечують фінансування військової машини РФ, а залізниця використовується для логістичного забезпечення окупаційних військ.

Ця операція стала продовженням серії успішних кібератак українських спецслужб, включаючи недавнє виведення з ладу сибірського інтернет-провайдера Оріон Телеком.

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