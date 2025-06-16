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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

У Гаазі на саміті НАТО проведуть засідання Ради Україна-НАТО

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Північноатлантичний альянс оприлюднив програму саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Альянс оприлюднив програму саміту НАТО

Перший день саміту, 24 червня, розпочнеться з громадського форуму НАТО. В його рамках виступить генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Також у цей день пройде пленарне засідання Форуму оборонної промисловості, що супроводжує саміт.

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О 19:00 стартує робочий обід у межах Ради Україна-НАТО, який проходитиме за участю міністрів закордонних справ країн-членів під головуванням заступника генерального секретаря.

 – 24 червня. 19:00 Робочий обід в рамках Ради Україна-НАТО за участі міністрів закордонних справ, – зазначено у програмі саміту.

О 19:15 під головуванням міністра оборони Нідерландів розпочнеться окрема робоча вечеря Північноатлантичної ради на рівні оборонних відомств.

Паралельно з цими заходами, з 19:00 глави держав і урядів країн НАТО та партнерів разом з дружинами почнуть прибувати до королівського палацу Huis ten Bosch. Там на їхню честь відбудеться урочиста вечеря, яку влаштують король Віллем-Олександр та королева Максима.

Президент України Володимир Зеленський, який отримав офіційне запрошення, братиме участь лише в офіційній вечері 24 червня, яку приймає нідерландська королівська родина.

Програма другого дня саміту, 25 червня, передбачає засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів, яке розпочнеться о 10:00 під головуванням генсека Марка Рютте. Завершальну пресконференцію заплановано на 14:00.

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