Авіаносець США вирушив на Близький схід на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном
Американський авіаносець USS Nimitz залишив Південнокитайське море і вирушив на захід згідно з даними сайту відстеження суден Marine Traffic.
Перед цим було скасовано запланований візит корабля до центрального Вʼєтнаму, пише Reuters з посиланням на джерела.
Зміна курсу американського авіаносця USS Nimitz
Авіаносець мав пришвартуватися у місті Дананг на цьому тижні. Однак, за інформацією двох джерел, запланований на 20 червня прийом судна було скасовано.
За словами одного зі співрозмовників агентства, про рішення повідомило посольство США в Ханої, зазначивши причину – нагальна операційна потреба.
Посольство зараз не прокоментувало ситуацію у відповідь на запит агентства.
Минулого тижня авіаційна ударна група USS Nimitz проводила операції із забезпечення безпеки в Південнокитайському морі.
Як зазначено на сайті командування Тихоокеанського флоту США, операція проводилася в рамках регулярної присутності ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Дані Marine Traffic свідчать, що у понеділок авіаносець USS Nimitz рухався у західному напрямку, ймовірно, до Близького Сходу, де наразі загострюється конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
USS Nimitz регулярно залучають до місій у Індо-Тихоокеанському регіоні – зоні, яка має стратегічне значення для Сполучених Штатів.
Такі заходи, як візит до Вʼєтнаму, зазвичай проводять для зміцнення партнерських відносин і демонстрації військової присутності.
Раптова зміна курсу авіаносця може свідчити про перегляд пріоритетів США – на тлі дедалі гострішої напруженості на Близькому Сході.