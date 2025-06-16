Авіаносець США вирушив на Близький схід на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном

Американський авіаносець USS Nimitz залишив Південнокитайське море і вирушив на захід згідно з даними сайту відстеження суден Marine Traffic.

Перед цим було скасовано запланований візит корабля до центрального Вʼєтнаму, пише Reuters з посиланням на джерела.

Зміна курсу американського авіаносця USS Nimitz

Авіаносець мав пришвартуватися у місті Дананг на цьому тижні. Однак, за інформацією двох джерел, запланований на 20 червня прийом судна було скасовано.

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За словами одного зі співрозмовників агентства, про рішення повідомило посольство США в Ханої, зазначивши причину – нагальна операційна потреба.

Посольство зараз не прокоментувало ситуацію у відповідь на запит агентства.

Минулого тижня авіаційна ударна група USS Nimitz проводила операції із забезпечення безпеки в Південнокитайському морі.

Як зазначено на сайті командування Тихоокеанського флоту США, операція проводилася в рамках регулярної присутності ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Дані Marine Traffic свідчать, що у понеділок авіаносець USS Nimitz рухався у західному напрямку, ймовірно, до Близького Сходу, де наразі загострюється конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

USS Nimitz регулярно залучають до місій у Індо-Тихоокеанському регіоні – зоні, яка має стратегічне значення для Сполучених Штатів.

Такі заходи, як візит до Вʼєтнаму, зазвичай проводять для зміцнення партнерських відносин і демонстрації військової присутності.

Раптова зміна курсу авіаносця може свідчити про перегляд пріоритетів США – на тлі дедалі гострішої напруженості на Близькому Сході.

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