Україна евакуювала 176 людей з Ізраїлю напередодні удару США по Ірану

Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію 176 громадян України та держав-партнерів з Ізраїлю в Єгипет напередодні ударів США по об’єктах ядерної програми в Ірані.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Україна евакуювали людей з Ізраїля

За його словами, українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян із зони небезпеки в умовах зростання напруженості на Близькому Сході.

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Паралельно триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.

– Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки, – заявив Зеленський.

Крім того, серед людей, яких евакуювала Україна, є громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Нагадаємо, що вранці, 22 червня, США вдарили по трьох ключових ядерних об’єктах в Ірані.

Це два основних центри збагачення урану: укріплений гірський об’єкт у Фордо та завод у Натанзі. А також об’єкт поблизу стародавнього міста Ісфахан, де, як вважається, Іран зберігає уран.

Як повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, ядерні об’єкти були повністю й остаточно знищені.

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