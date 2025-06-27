Середня зарплата в Австралії: хто і скільки отримує

Австралія — це острівна держава, розташована окремо від решти світу.

Окрім географічних особливостей, країна вирізняється одним із найвищих рівнів заробітної плати серед розвинених економік.

Яка середня зарплата в Австралії, читайте в нашому матеріалі.

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Розмір середньої заробітної плати в Австралії

Відповідно до даних Австралійського бюро статистики, наприкінці 2024 року середній показник тижневої зарплати зріс на 4,6% в річному вимірі. Він становив 1 975,80 австралійських доларів (приблизно $1 282,50) на тиждень.

Середня зарплата в Австралії для чоловіків та жінок на тиждень:

Для чоловіків цей показник становив 2 253,30 AUD у державному секторі (близько $1 462,80) та 2 038,00 AUD у приватному (приблизно $1 323,30).

2 253,30 AUD у державному секторі (близько $1 462,80) та 2 038,00 AUD у приватному (приблизно $1 323,30). Для жінок середній тижневий дохід дорівнював 2 027,20 AUD у державному секторі (приблизно $1 315,40) і 1 739,30 AUD у приватному (приблизно $1 129,00).

Мінімальна заробітна плата в Австралії підвищиться з 1 липня 2025 року

Комісія з питань праці Австралії оголосила про підвищення мінімальної заробітної плати на 3,5% з 1 липня 2025 року. Уряд сподівається, що це рішення стимулюватиме зростання реальних доходів для приблизно 2,6 млн працівників із низькою зарплатнею.

Мінімальна погодинна ставка зросте до 24,94 австралійських долари (близько $16,19). Це дасть додатковий річний дохід у розмірі близько 1 670 AUD для працівників, зайнятих на повну ставку.

Інфляція споживчих цін у першому кварталі 2025 року знизилася до 2,4%, що відповідає прогнозам Резервного банку Австралії (2–3%) і є великим зниженням порівняно з піковим рівнем 7,8% наприкінці 2022 року.

Голова Комісії з питань праці Австралії зазначив, що ухвалене рішення спрямоване на часткове відновлення доходів працівників, які збіднішали протягом останніх років через зростання вартості життя.

За його словами, якщо не скористатися цією можливістю в межах цьогорічного перегляду, реальне зниження заробітної плати, яке вже відбулося, може стати постійним явищем, що знизить рівень життя найменш захищених категорій населення.

У 2024 році мінімальна зарплата в Австралії зросла на 3,75%, що лише частково компенсувало рівень інфляції.

Австралійська рада профспілок (ACTU) схвалила підвищення, назвавши його “важливою перемогою” для працівників, які отримують мінімальну оплату праці.

За словами генеральної секретарки ACTU Саллі МакМанус, саме ця категорія населення найбільше постраждала від наслідків інфляційного тиску, спричиненого пандемією Covid-19.

Паралельно Резервний банк Австралії минулого місяця знизив облікову ставку до найнижчого рівня за останні два роки.

Це стало можливим завдяки стримуванню інфляції та потребі реагувати на посилення зовнішніх економічних ризиків. Банк також не виключив подальшого пом’якшення грошово-кредитної політики найближчим часом.

Попри зміни в макроекономічному середовищі, рівень безробіття в країні зберігається на позначці 4,1% вже понад рік.

При цьому основне зростання зайнятості забезпечується державним сектором.

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