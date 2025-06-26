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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Австралія розширила санкції проти Росії: у списку — топменеджери, зірки шоу-бізнесу та чиновники

прапор Австралія
Фото: Pixabay

Австралія оголосила про нові санкції, які впровадили проти 37 фізичних та 7 юридичних осіб Російської Федерації.

Persona non grata: пропагандисти РФ

Міністр закордонних справ Австралії законодавчим актом визначив 37 нових осіб та 7 організацій, які потрапили під обмеження.

Це топменеджери ключових російських компаній Совкомфлоту, Газпром нафта, Газпромбанк, а генеральний директор РусГідро Віктор Хмарін а також глава Татарстану Рустам Мінніханов.

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Крім того, до списку додано співака Шамана (Ярослав Дронов), телеведучу і спортсменку Марію Кисельову, актора В’ячеслава Манучарова, медіаменеджера Арама Габрелянова, заступника гендиректора ВДТРК Антона Златопольського та  директор Інституту розвитку інтернету Олексія Гореславського.

Серед компаній, на які поширюються нові обмеження — Volga-Dnepr Airlines, страхова компанія Согласіє, акціонерні товариства Мікрон, Байкал електронікс, Мінатек и Правфонд.

Нагадаєемо, що Російська Федерація є найбільш підсанкційною країною світу і наразі саме санкції є найбільш дієвим інструментом впливу на країну-агресора з боку цивілізованої світової спільноти.

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Марк Карні

Джерело: МЗС Австралії

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