На саміті НАТО в Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію — президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел розкрив деталі закритих переговорів із Дональдом Трампом під час саміту НАТО у Гаазі.

Лідери намагалися переконати очільника Білого дому посилити економічний тиск на Росію, але Трамп не змінив своєї думки.

Про це повідомляє Euractiv.

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Трамп не погодився підвищити економічний тиск на Росії

За словами президента Чехії, економічний тиск повинен підштовхнути Росію до переговорів.

— Не з метою спричинити економічний колапс Росії – це не в наших інтересах, – а щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає, — пояснив Петр Павел.

Він зазначив, що наразі Трамп залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент.

Коли американський президент під час офіційної вечері НАТО згадав свій попередній успіх у відносинах з Китаєм, стверджуючи, що високі мита змусили Пекін змінити позицію, Павел скористався цим аргументом для підкріплення своєї точки зору.

— Я сказав: Бачите, саме такого рішучого підходу нам зараз потрібно до Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня-двох, — зауважив чеський лідер.

Варто зазначити, що президент Чехії Петр Павел неодноразово виказував підтримку України у війни проти Росії.

Павел також не підтримує варіант миру з Росією, де Україні доведеться віддати частину своєї території й наголошує, що будь-які територіальні поступки можуть бути тільки тимчасовими.

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