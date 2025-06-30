На саммите НАТО в Гааге Трампа убеждали усилить давление на Россию — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел раскрыл детали закрытых переговоров с Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге.

Лидеры пытались убедить главу Белого дома усилить экономическое давление на Россию, но Трамп не изменил своего мнения.

Об этом сообщает Euractiv.

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Трамп не согласился усилить экономическое давление на Россию

По словам президента Чехии, экономическое давление должно подтолкнуть Россию к переговорам.

— Не с целью вызвать экономический коллапс России — это не в наших интересах, — а чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет, — пояснил Петр Павел.

Он отметил, что пока Трамп остается сдержанным, но осознает, что это очень эффективный инструмент.

Когда американский президент во время официального ужина НАТО вспомнил свой предыдущий успех в отношениях с Китаем, утверждая, что высокие пошлины заставили Пекин изменить позицию, Павел воспользовался этим аргументом для подкрепления своей точки зрения.

— Я сказал: Видите, именно такого решительного подхода нам сейчас нужно к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели-двух, — отметил чешский лидер.

Стоит отметить, что президент Чехии Петр Павел неоднократно выражал поддержку Украины в войне против России.

Павел также не поддерживает вариант мира с Россией, при котором Украине придется отдать часть своей территории, и подчеркивает, что любые территориальные уступки могут быть только временными.

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