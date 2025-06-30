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РФ втрачає вплив – ЦПД про обшуки в офісі російського агентства Sputnik у Баку

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

У Баку правоохоронці провели обшуки в офісі російського пропагандистського агентства Sputnik-Азербайджан.

Про це повідомили у ЦПД.

Обшук у Sputnik-Азербайджан: двох співробітників затримано

Офіційних заяв щодо причин перевірки поки немає, однак місцеві ЗМІ повідомляють про затримання двох співробітників редакції, яких підозрюють у зв’язках із російськими спецслужбами.

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Sputnik-Азербайджан є частиною медіахолдингу Россия сегодня, що напряму підпорядковується кремлю та використовується як інструмент пропаганди. Ще у лютому влада Азербайджану обмежила діяльність редакції до одного кореспондента, що фактично означало закриття філії. Втім, агентство продовжувало роботу, а його працівники регулярно відвідували офіс у Баку.

Цей інцидент свідчить про подальше послаблення інформаційного впливу Росії на Кавказі. Азербайджан продовжує курс на очищення інформаційного простору від кремлівської пропаганди, що є важливим кроком для зміцнення національної безпеки країни.

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси поширюють фейкову інформацію з посиланням на анонімні джерела про нібито плани української влади мобілізувати з 1 вересня до мільйона жінок.

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