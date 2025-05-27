Усі звільнені з полону українські військові потребують лікування — Лубінець

Українські військові, яких нещодавно вдалося звільнити з російського полону, одразу після повернення були направлені до лікарень. Усі захисники потребували медичної допомоги.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Усі військові, які повернулися з полону РФ, потребують лікування

– Цей обмін не відрізнявся від попередніх. На жаль, ми офіційно зафіксували, що всі повернуті громадяни України потребували медичної допомоги. Після обміну вони негайно поїхали до медичних закладів, – розповів Лубінець.

Він зазначив, що РФ продовжує порушувати Женевську конвенцію, яка захищає права військовополонених. Українських бійців утримують у поганих умовах. Деякі з них провели в полоні три роки, і весь цей час їх переводили з однієї колонії в іншу.

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Крім того, відомі випадки тортур, а також морального тиску. Наприклад, один із полонених розповів, що його змушували вивчати і співати гімн Росії, при цьому не дозволяли виходити на вулицю.

Омбудсман наголосив, що недотримання Росією норм Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими є воєнним злочином.

– Практично 80% українських військовослужбовців повернулися в тюремних чорних робах, які не відповідали розмірам. А під час скарг (українських військових – Ред.) на своє здоров’я ми зафіксували, що російська сторона не надавала медичної допомоги, – розповів Лубінець.

За його словами, усі військові, які повернулися з полону, у майбутньому зможуть звернутися до суду й домогтися компенсації за порушення їхніх прав і застосовані до них тортури.

– На мій погляд, ми повинні юридично фіксувати всі порушення прав людини. Під час повернення працюють мої співробітники, які фіксують тортури. Я вірю, що через деякий час кожен, хто перебував під тортурами, зможе відновити свої права. Так, нам треба буде звертатись до суду і вимагати, щоб міжнародна спільнота започатковувала нові методи фіксації (тортур – Ред.), – сказав омбудсман.

Нагадаємо, 23 травня розпочався перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000. Тоді додому повернулися 390 громадян.

24 травня вдалося звільнити 307 військових, а 25 травня – ще 303 полонених.

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