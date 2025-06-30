Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував санкції, запроваджені проти Сирії.

Чому Трамп скасував санкції США проти Сирії

Як йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому, санкції США проти Сирії припиняться з 1 липня.

– Сьогодні президент Дональд Трамп підписав історичний указ про припинення програми санкцій проти Сирії, щоб підтримати шлях країни до стабільності та миру, – зазначають у Білому домі.

На сайті повідомляється, що цей указ скасовує американські санкції проти Сирії. Проте обмеження США все ще діятимуть проти колишнього президента Сирії Башара Асада та його соратників.

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Крім цього, санкції далі залишаються проти порушників прав людини, наркоторговців та осіб, пов’язаних хімічною зброєю, ІДІЛ або її афілійованих осіб, а також їхніх іранських посередників.

Як зазначили у Білому домі, указ дозволяє послаблення експортного контролю на певні товари та скасовує обмеження на певну іноземну допомогу Сирії.

– Указ доручає державному секретарю (Марко Рубіо, – Ред.) переглянути питання про визнання Сирії державою-спонсором тероризму та вивчити можливості послаблення санкцій в ООН для підтримки стабільності, – йдеться у повідомленні.

У Білому домі нагадали, що санкції США були запроваджені у відповідь на жорстокі дії режиму Асада проти сирійського народу та їхню пряму підтримку тероризму в регіоні.

Ще 13 травня Дональд Трамп анонсував, що планує скасувати санкції США проти Сирії після падіння режиму Башара Асада.

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