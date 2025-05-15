Новий вид шахрайства: фейкові силовики звинувачують у “держзраді” та вимагають гроші

У Тернополі в пастку шахраїв потрапила 68-річна мешканка обласного центру і втратила понад 400 тис. грн. Поліція області закликала громадян бути обачними та не піддаватися на телефонні провокації.

Дзвінок від начебто слідчого

Під час перевірки стало відомо, що ще на початку травня жінці зателефонував невідомий, який представився слідчим однієї із силових структур держави та сказав, що проти неї порушено кримінальну справу.

Співрозмовник повідомив, що мешканці Тернополя інкримінують державну зраду за те, що вона нібито купувала ліки в осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території.

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Шахрай переконав жінку, що для “пом’якшення ситуації” необхідно терміново перерахувати кошти на електронний гаманець. Наступного дня постраждала в пункті обміну валют переказала за зазначеним номером $9 100 і €1 000. І тільки потім вона зрозуміла, що потрапила в пастку шахраїв.

Завершіть розмову та зверніться до поліції

За фактом шахрайства слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Тривають оперативні заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Поліцейські нагадують, що жоден представник правоохоронних органів не вимагатиме грошей за “пом’якшення провини” або “врегулювання справи”.

– Якщо вам телефонують із подібними звинуваченнями – не панікуйте, не дійте емоційно. Завершіть розмову та зверніться до поліції, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали не передавати та не переказувати кошти незнайомцям, навіть якщо вони представляються посадовцями.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Фото: Нацполіція

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