Путін не відмовиться від цілей в Україні: деталі розмови з Трампом

Сьогодні відбулася розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, який вкотре заявив, що не відмовиться від своїх цілей в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Кремль.

Розмова Трампа з Путіним 3 липня – деталі

Зокрема, у розмові Трамп порушував питання припинення вогню в Україні, на що Путін заявив про готовність російської сторони продовжувати переговорний процес.

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За його словами, Кремль нібито продовжує пошук політико-дипломатичного врегулювання війни.

Водночас Путін сказав Трампу, що РФ “не відступить від своїх цілей, пов’язаних з усуненням першопричин української кризи”.

Тема припинення поставок американської зброї в Україну не обговорювалася.

Про можливу зустріч теж не йшлося, але ідея залишається, і в разі потреби домовленість буде досягнута.

У Кремлі кажуть, що телефонна розмова тривала майже годину.

Трамп перед цим повідомив, що зателефонує Путіну сьогодні о 17:00 за Києвом.

Востаннє вони розмовляли 14 червня на тлі ескалації ситуації між Іраном та Ізраїлем.

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