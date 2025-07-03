Путін не відмовиться від цілей в Україні: деталі розмови з Трампом
Сьогодні відбулася розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, який вкотре заявив, що не відмовиться від своїх цілей в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Кремль.
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Зокрема, у розмові Трамп порушував питання припинення вогню в Україні, на що Путін заявив про готовність російської сторони продовжувати переговорний процес.
За його словами, Кремль нібито продовжує пошук політико-дипломатичного врегулювання війни.
Водночас Путін сказав Трампу, що РФ “не відступить від своїх цілей, пов’язаних з усуненням першопричин української кризи”.
Тема припинення поставок американської зброї в Україну не обговорювалася.
Про можливу зустріч теж не йшлося, але ідея залишається, і в разі потреби домовленість буде досягнута.
У Кремлі кажуть, що телефонна розмова тривала майже годину.
Трамп перед цим повідомив, що зателефонує Путіну сьогодні о 17:00 за Києвом.
Востаннє вони розмовляли 14 червня на тлі ескалації ситуації між Іраном та Ізраїлем.