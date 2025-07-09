Ображав Ердогана і релігію: Туреччина блокує контент чат-бота Grok

У Туреччині суд ухвалив рішення заблокувати доступ до частини контенту чат-бота Grok, розробленого компанією xAI Ілона Маска.

Цьому передували заяви влади про те, що чат-бот генерує відповіді, що нібито ображають президента Реджепа Тайїпа Ердогана, засновника сучасної Туреччини Мустафу Кемаля Ататюрка та релігійні цінності.

Блокування контенту Grok в Туреччині

Прокуратура Анкари відкрила кримінальне провадження за фактом імовірних порушень закону, що передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Це перший випадок у Туреччині, коли на державному рівні заборонили контент, згенерований штучним інтелектом. Управління інформаційних технологій і зв’язку Туреччини (BTK) запровадило заборону після рішення суду.

Яман Акденіз, експерт з кіберправа в Стамбульському університеті Білгі, заявив, що влада визначила близько 50 відповідей Grok як підставу для розслідування, а рішення про заборону доступу та видалення певного контенту було ухвалено з метою “захисту громадського порядку”.

– Туреччина стала першою країною, яка ввела цензуру щодо Grok, – написав він у соцмережі X.

Протягом останніх років влада Туреччини значно посилила контроль за контентом у соціальних мережах, затримуючи осіб за публікації, проводячи розслідування щодо компаній та обмежуючи або блокуючи доступ до певних сайтів.

Опоненти кажуть, що ці дії спрямовані на придушення критики, водночас влада стверджує, що захищає громадський порядок та гідність державних інституцій.

Джерело : Reuters

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