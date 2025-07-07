Акції Tesla впали на 7% після заяв Маска створити політичну партію

Акції Tesla впали на понад 7% після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив про плани створити свою політичну партію.

Про це повідомляє CNBC.

Падіння акцій Tesla та політичні амбіції Маска

До 04:27 ранку за східним часом 7 липня акції Tesla впали на 7,13%.

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На вихідних Ілон Маск заявив, що його політична сила називатиметься Американська партія (America Party) і може мати 2-3 місця у Сенаті та 8-10 у Палаті представників.

На думку Маска, такого представництва буде достатньо, щоб стати вирішальним голосом у суперечливих законах, гарантуючи, що вони відповідають справжній волі американського народу.

Участь Ілона Маска в політиці стала предметом суперечок серед інвесторів. Раніше Маск обіймав посаду очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) і тісно співпрацював з президентом Дональдом Трампом. У травні Маск полишив DOGE, що позитивно позначилося на акціях Tesla.

Зараз повернення мільярдера до політики викликає занепокоєння інвесторів.

– Те, що Маск заглиблюється в політику і зараз намагається дістатися влади в Вашингтоні, є прямо протилежним напрямком, який інвестори та акціонери Tesla хочуть, щоб він обрав у цей вирішальний для Tesla період, — зазначив Ден Айвс, глобальний керівник відділу технологічних досліджень Wedbush Securities.

Президент США Дональд Трамп назвав рішення Маска створити політичну партію смішним додавши, що керівник Tesla повністю з’їхав із глузду.

Компанія Tesla повідомила про 14-відсоткове зниження поставок автомобілів у другому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Компанія стикається з посиленням конкуренції, особливо на своєму ключовому ринку — в Китаї.

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