Вирішальну роль у закупівлі Patriot для України відіграватиме Німеччина – Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін відіграватиме провідну роль у постачанні Україні систем протиповітряної оборони Patriot.
Відповідну заяву він зробив після переговорів із президентом США Дональдом Трампом, який запропонував масштабну оборонну допомогу Києву.
Внесок Німеччини у постачання зброї в Україну
– Президент Трамп сьогодні виступив з важливою ініціативою: Сполучені Штати нададуть Україні великомасштабну зброю, якщо її європейські партнери профінансують це. Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його, що Німеччина зробить вирішальний внесок, – написав Мерц у соцмережі Х.
Він зазначив, що рішення підтримати цю ініціативу ухвалене з міркувань безпеки самої Німеччини. За словами канцлера, такі дії допоможуть Україні посилити захист від повітряних атак Росії.
– Тільки таким чином тиск на Москву, щоб вона нарешті домовилась про мир, посилиться. Зрештою, ми показуємо, що ми об’єднуємо зусилля як партнери з питань політики безпеки. Зараз ми швидко уточнимо деталі. Ми зв’язуємося з нашими партнерами з цією метою, – підкреслив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Україна отримає нові батареї систем Patriot у межах оновленої програми оборонної підтримки.
Президент США уточнив, що Сполучені Штати домовилися про постачання зброї до НАТО, при цьому країни-члени Альянсу оплачуватимуть ці поставки.