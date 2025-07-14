Вирішальну роль у закупівлі Patriot для України відіграватиме Німеччина – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін відіграватиме провідну роль у постачанні Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Відповідну заяву він зробив після переговорів із президентом США Дональдом Трампом, який запропонував масштабну оборонну допомогу Києву.

Внесок Німеччини у постачання зброї в Україну

– Президент Трамп сьогодні виступив з важливою ініціативою: Сполучені Штати нададуть Україні великомасштабну зброю, якщо її європейські партнери профінансують це. Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його, що Німеччина зробить вирішальний внесок, – написав Мерц у соцмережі Х.

Він зазначив, що рішення підтримати цю ініціативу ухвалене з міркувань безпеки самої Німеччини. За словами канцлера, такі дії допоможуть Україні посилити захист від повітряних атак Росії.

Зараз дивляться

– Тільки таким чином тиск на Москву, щоб вона нарешті домовилась про мир, посилиться. Зрештою, ми показуємо, що ми об’єднуємо зусилля як партнери з питань політики безпеки. Зараз ми швидко уточнимо деталі. Ми зв’язуємося з нашими партнерами з цією метою, – підкреслив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Україна отримає нові батареї систем Patriot у межах оновленої програми оборонної підтримки.

Президент США уточнив, що Сполучені Штати домовилися про постачання зброї до НАТО, при цьому країни-члени Альянсу оплачуватимуть ці поставки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.