НАТО і США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї – Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що погодився на угоду про постачання зброї Україні.

Яку зброю нададуть Україні від США

За словами Трампа, США виробляють найкращу військову техніку в світі. Він заявив, що нове обладнання буде виготовлено для НАТО та доступне для подальшого відправлення в Україну.

– Ми виробляємо найкраще обладнання, ракети та з усього. Це знають європейські країни. Ми сьогодні уклали угоду, – стверджує Трамп.

Американський президент розповів, що США уклали угоду, згідно з якою надсилатимуть зброю до НАТО, а країни Організації Північноатлантичного договору платитимуть за неї.

Зараз дивляться

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримає величезну кількість військової техніки за угодою зі США.

Як зазначив Рютте, Трамп зателефонував йому 10 липня і сказав, що хоче дати Україні те, що їй потрібно.

За словами генсека НАТО, це означатиме те, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки – для протиповітряної оборони, а також ракет і боєприпасів.

Рютте розповів, що перебуває на зв’язку з багатьма країнами, які мають намір приєднатися до цієї угоди. Серед них – Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада, зазначив генсек НАТО.

Крім цього, за його словами, НАТО працюватиме через свої механізми, щоб чітко знати потреби України.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.