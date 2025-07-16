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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Бюджет ЄС на 2028-34 роки передбачає €100 млрд для України – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У довгостроковому фінансовому плані Європейського Союзу (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки передбачено виділення €100 млрд на підтримку України.

Про це 16 липня повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу після засідання колегії ЄК в Брюсселі.

ЄК планує виділити €100 млрд на підтримку України

 – Ми виділяємо €100 млрд для України, – оголосила фон дер Ляєн під час презентації проєкту бюджету Євросоюзу.

Вона нагадала, що також є Український фонд (Ukraine Facility), у якому передбачено €50 млрд. Однак нині Єврокомісія пропонує значно збільшити обсяг підтримки.

Зараз дивляться

– Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо €100 млрд, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення, – підкреслила очільниця Єврокомісії.

Проєкт бюджету ще мають розглянути Європейський парламент і Європейська рада. Остаточне затвердження фінансового плану на 2028-2034 роки має відбутися до кінця 2027 року.

Раніше Politico писало, що Єврокомісія представила проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки із загальним обсягом €1,717 трлн.

Попри те, що цифра ще може змінитися до остаточного затвердження, пропозиція передбачає зростання бюджету до 1,23% від сукупного національного доходу країн-членів – замість 1,1%, передбачених у нинішньому періоді (2021–2027).

Пріоритетами нового фінансового плану визначено оборону, інновації та безпеку. На тлі нових викликів ЄС планує скоротити фінансування традиційних напрямів – сільського господарства та регіонального розвитку.

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