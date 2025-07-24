ФСБ надаватиме дозволи на вхід танкерів у чорноморські порти РФ

Росія відновила видачу дозволів іноземним танкерам на вхід до чорноморських портів. Це дозволило знову експортувати нафту з Казахстану, яка раніше не могла вивозитися через тимчасову заборону на завантаження.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією.

РФ відновила експорт казахстанської нафти після блокади: що відомо

За даними агентства, ФСБ РФ, яка контролює безпекову частину допуску суден, розпочала видачу дозволів, які є обов’язковими для заходу танкерів до портів Чорного моря. Двоє джерел уточнили, що раніше іноземним танкерам тимчасово забороняли завантажувати нафту в головних чорноморських портах Росії. Це фактично зупинило транзит казахстанської нафти, що транспортується через російську територію.

Зараз дивляться

Рішення Росії знову допустити танкери до портів сталося на тлі занепокоєння через вплив західних санкцій на російський тіньовий флот — схему, яку РФ використовує для обходу цінових обмежень на продаж нафти.

Що відомо про тіньовий флот РФ

7 липня партизанський рух Кібер-Атеш оприлюднив заяву про отримання секретних документів Чорноморського флоту РФ. У них, зокрема, йшлося про бойове чергування катерів для супроводу суден тіньового флоту.

Під тіньовим флотом мається на увазі група суден, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід санкцій. Після ухвалення 17-го пакету санкцій ЄС 20 травня, під обмеження потрапили 324 таких судна, що на 189 більше, ніж раніше.

Санкції також запроваджено проти судноплавних компаній із Туреччини, ОАЕ та Гонконгу, а також страхової компанії, яка обслуговувала російську нафтову галузь.

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