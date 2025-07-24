ФСБ будет предоставлять разрешения на вход танкеров в черноморские порты РФ

Россия возобновила выдачу разрешений иностранным танкерам на вход в черноморские порты. Это позволило снова экспортировать нефть из Казахстана, которая ранее не могла вывозиться из-за временного запрета на загрузку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

РФ возобновила экспорт казахстанской нефти после блокады: что известно

По данным агентства, ФСБ РФ, которая контролирует часть безопасности допуска судов, начала выдачу разрешений, которые являются обязательными для захода танкеров в порты Черного моря. Два источника уточнили, что ранее иностранным танкерам временно запрещали загружать нефть в главных черноморских портах России. Это фактически остановило транзит казахстанской нефти, транспортируемой через российскую территорию.

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Решение России снова допустить танкеры к портам произошло на фоне беспокойства из-за влияния западных санкций на российский теневой флот — схему, которую РФ использует для обхода ценовых ограничений на продажу нефти.

Что известно о теневом флоте РФ

7 июля партизанское движение Кибер-Атеш обнародовало заявление о получении секретных документов Черноморского флота РФ. В них, в частности, говорилось о боевом дежурстве катеров для сопровождения судов теневого флота.

Под теневым флотом подразумевается группа судов, которые используются для перевозки российской нефти в обход санкций. После принятия 17-го пакета санкций ЕС 20 мая, под ограничения попали 324 таких судна, что на 189 больше, чем раньше.

Санкции также введены против судоходных компаний из Турции, ОАЭ и Гонконга, а также страховой компании, которая обслуживала российскую нефтяную отрасль.

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