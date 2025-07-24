Нічна атака на нафтобазу в Сочі: що відомо про “бавовну” у Росії

Вибухи в Сочі пролунали у ніч на 24 липня. За попередніми повідомленнями, інцидент спричинив масштабну пожежу на нафтобазі Лукойл-Югнефтепродукт, розташованій неподалік аеропорту.

Вибухи у Сочі 24 липня 2025

Про цеповідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали та підтверджує губернатор області Веніамін Кондратьєв.

У соцмережах очевидці повідомляють про гучні вибухи у Сочі, які сталися один за одним, та високий стовп диму, що здіймається над районом.

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Пожежа виникла після вибухів, а її причини наразі встановлюються.

Керівник адміністрації Федеральної території Сіріус Дмитро Плишкін підтвердив, що вибух стався на нафтобазі на вулиці Тавричній.

Оскільки об’єкт забезпечує паливом значну частину регіону, інцидент може мати серйозні наслідки як для місцевої інфраструктури, так і для екології.

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, деякі готелі в районі надзвичайної події провели евакуацію відпочивальників у підземні паркінги.

Аеропорт Сочі тимчасово обмежив прийом і відправлення рейсів. На тлі події в мережі зростає занепокоєння щодо безпеки мирного населення та стану транспортної інфраструктури міста.

Ситуація перебуває під контролем аварійних служб, однак деталі інциденту ще уточнюються.

Сочі на карті

Сочі – курортне місто, розташоване на чорноморському узбережжі Західного Кавказу, у Краснодарському краї Російської Федерації.

Місто Сочі розташоване за понад 1600 кілометрів від російської столиці Москви.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Сочі вже запроваджували режим закритого неба через атаку безпілотників по Краснодарському краю.

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