Якщо Путін висловить бажання зустрітися, Зеленський готовий до цього хоч завтра – Тихий

Аби досягти великого рішення щодо припинення вогню в Україні, президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним хоч завтра.

Про це під час спілкування із журналістами після перемовин у Стамбулі заявив речник МЗС Георгій Тихий.

МЗС про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

Відповідаючи на питання чи є дедлайн у пропозиції Зеленського зустрітися з російським очільником, Тихий зазначив, що голова нашої держави готовий це зробити хоч завтра.

Зараз дивляться

– Чи є дедлайн до пропозиції президента Зеленського зустрітися з російським очільником? Це активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент. Якщо Путін завтра вийде і скаже, що хоче зустрітися з президентом Зеленським, то президент Зеленський буде готовий зустрітися завтра, – повідомив речник.

Україна наполягає на зустрічі лідерів, оскільки розуміє, що у Росії є одна людина, яка ухваляє рішення.

– І якщо ми хочемо великого рішення щодо припинення вогню й інші рішення, нам потрібна ця людина в приміщенні, у кімнаті. Чому так важко просто сісти і почати розмовляти? Ми не розуміємо цього. Президент Зеленський готовий до цього. Він готовий сісти і розмовляти. Чому це так складно для Путіна зустрітися з Зеленським? Я думаю, що це відкрите питання і треба його переадресувати Кремлю, – додав він.

За словами речника МЗС, Україна найбільше страждає від війни і найбільше цікавлена в тому, щоб досягти миру.

Нагадаємо, що 23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд мирних переговорів між делегаціями України та Росії. Головною темою зустрічі була підготовка до можливого саміту на рівні лідерів України та Росії.

Україна порушувала питання організації зустрічі на рівні лідерів і під час другого раунду переговорів між російською та україською стороною 2 червня.

Тоді Рустем Умєров, який на той час ще перебував на посаді міністра оборони заявляв, що Україна твердо переконана, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Він казав, що зустріч між президентами України та РФ може пройти із залученням інших лідерів, зокрема голови США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.