Це ляпас жертвам 7 жовтня: Рубіо розкритикував намір Макрона визнати Палестину

Держсекретар США Марко Рубіо гостро відреагував на наміри президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу.

Про це він заявив після відповідних заяв Макрона у четвер.

США засуджують плани Франції визнати Палестину

Після оголошення Еммануеля Макрона про намір визнати Палестинську державу у вересні Рубіо від імені США заявив, що вважає плани французького президента безвідповідальними.

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— США рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді ХАМАС і відтермінує мир. Це ляпас жертвам подій 7 жовтня, – заявив держсекретар.

На цей час Палестинську державу визнали 146 країн. Франція може стати першою країною з Групи семи, що піде на такий крок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також різко засудив французькі плани.

Він заявив, що визнання Палестини “винагородить терор і ризикує створити ще одну маріонетку Ірану”.

За словами Нетаньягу, палестинська держава стане “пусковим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не мирного співіснування поруч із ним”.

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