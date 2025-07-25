Перемога залишилася за Навроцьким: у Польщі завершився перерахунок голосів

У Польщі перерахунок голосів не вплинув на результати виборів президента країни, перемога залишилася за Каролем Навроцьким.

Про це повідомив речник польської Національної Пшемислав Новак.

Результати перерахунку голосів на виборах президента у Польщі

Як поінформував речник польської Національної Пшемислав Новак, по всій країні було встановлено 250 дільничних комісій, саме там, де існувала підозра на невідповідність оголошених результатів голосування фактичним.

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Перевірка продемонструвала, що в цих комісіях “Кароль Навроцький отримав на 1538 голосів менше, а Рафал Тшасковський на 1541 голос більше, ніж зазначено в офіційних виборчих протоколах”, оприлюднених раніше ЦВК.

Таким чином, перерахунок не вплинув на результат виборів президента.

Водночас Новак зауважив, що за фактом порушень під час підрахунку голосів було відкрито 17 кримінальних проваджень. Розслідування за ними продовжується й досі.

– У провадженнях, в яких було виявлено розбіжності між офіційними результатами голосування та результатами огляду бюлетенів, прокурори вживатимуть заходів для з’ясування причин та характеру порушень, зокрема встановлення можливих відповідальних осіб”, – додав речник польської прокуратури.

Таким чином, 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту Навроцький офіційно вступить на посаду президента Польщі.

Нагадаємо, що 18 травня у Польщі пройшов перший тур виборів президента, за результатами якого Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький — 29,54%, а Менцен з 14,81% вийшов із перегонів.

2 червня у країні завершився другий тур президентських виборів, перемогу здобув Кароль Навроцький – кандидат від опозиційної партії Право і справедливість.

Рішення про перерахунок голосів було ухвалено після резонансу у польських ЗМІ, який викликала ситуація на дільничній виборчій комісії № 95 у Кракові, де голоси, віддані в другому турі президентських виборів за Кароля Навроцького і провладного кандидата в президенти Польщі Рафала Тшасковського, були зараховані навпаки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяви про можливі порушення на виборах президента країни, пообіцявши провести ретельне розслідування можливих фальсифікацій. Перерахунок голосів було проведено за рішенням Верховного суду Польщі, що стосувалося загалом 13 окружних виборчих комісій.

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