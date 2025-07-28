Прикордонний корабель РФ без дозволу порушив морський кордон Естонії

Російське прикордонне судно без попередження увійшло до територіальних вод Естонії та перебувало там протягом 35 хвилин.

Про це повідомив Головний штаб Сил оборони Естонії, пише ERR.

Російський корабель зайшов у води Естонії

Інцидент стався 26 липня поблизу східного узбережжя острова Вайндлоо. Естонські Військово-морські сили відстежили переміщення судна, ідентифікували корабель та підтвердили факт порушення державного кордону.

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Згідно з законодавством Естонії, зокрема законом про державний кордон, іноземні військові кораблі можуть здійснювати мирний прохід через територіальні води країни.

Однак для цього необхідно завчасно, не менш ніж за 48 годин, повідомити МЗС. У цьому випадку російський корабель не надіслав жодного повідомлення.

У зв’язку з порушенням 28 липня до естонського МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах Росії.

Йому було висловлено офіційний протест та вручено ноту щодо порушення морського кордону.

– Порушення морського кордону Естонії Росією є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було також передано тимчасовому повіреному в справах Російської Федерації, – наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Це не перший подібний випадок. У травні Військово-морські сили Естонії намагалися перехопити танкер Jaguar, який проходив міжнародними водами Фінської затоки в напрямку російського порту Приморськ.

Це судно входить до так званого тіньового флоту РФ.

Тоді екіпаж судна відмовився виконати вимоги естонських прикордонників, корабель покинув економічну зону Естонії.

11 квітня Сили оборони Естонії зупинили нафтовий танкер Kiwala, що прямував у напрямку російського порту Усть-Луга.

Судно зайшло в акваторію Талліннської затоки без державного прапора, чим порушило санкційні вимоги.

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