Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии
Российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды Эстонии и находилось там в течение 35 минут.
Об этом сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, пишет ERR.
Российский корабль зашел в воды Эстонии
Инцидент произошел 26 июля вблизи восточного побережья острова Вайндлоо. Эстонские Военно-морские силы отследили перемещение судна, идентифицировали корабль и подтвердили факт нарушения государственной границы.
Согласно законодательству Эстонии, в частности закону о государственной границе, иностранные военные корабли могут осуществлять мирный проход через территориальные воды страны.
Однако для этого необходимо заблаговременно, не менее чем за 48 часов, уведомить МИД. В данном случае российский корабль не направил никакого уведомления.
В связи с нарушением 28 июля в эстонский МИД был вызван временный поверенный в делах России.
Ему был выражен официальный протест и вручена нота о нарушении морской границы.
— Нарушение морской границы Эстонии Россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах Российской Федерации, — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
Это не первый подобный случай. В мае Военно-морские силы Эстонии пытались перехватить танкер Jaguar, который проходил по международным водам Финского залива в направлении российского порта Приморск.
Это судно входит в так называемый теневой флот РФ.
Тогда экипаж судна отказался выполнить требования эстонских пограничников, корабль покинул экономическую зону Эстонии.
11 апреля Силы обороны Эстонии остановили нефтяной танкер Kiwala, следовавший в направлении российского порта Усть-Луга.
Судно зашло в акваторию Таллиннского залива без государственного флага, чем нарушило санкционные требования.