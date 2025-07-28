Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии

Российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды Эстонии и находилось там в течение 35 минут.

Об этом сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, пишет ERR.

Российский корабль зашел в воды Эстонии

Инцидент произошел 26 июля вблизи восточного побережья острова Вайндлоо. Эстонские Военно-морские силы отследили перемещение судна, идентифицировали корабль и подтвердили факт нарушения государственной границы.

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Согласно законодательству Эстонии, в частности закону о государственной границе, иностранные военные корабли могут осуществлять мирный проход через территориальные воды страны.

Однако для этого необходимо заблаговременно, не менее чем за 48 часов, уведомить МИД. В данном случае российский корабль не направил никакого уведомления.

В связи с нарушением 28 июля в эстонский МИД был вызван временный поверенный в делах России.

Ему был выражен официальный протест и вручена нота о нарушении морской границы.

— Нарушение морской границы Эстонии Россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах Российской Федерации, — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Это не первый подобный случай. В мае Военно-морские силы Эстонии пытались перехватить танкер Jaguar, который проходил по международным водам Финского залива в направлении российского порта Приморск.

Это судно входит в так называемый теневой флот РФ.

Тогда экипаж судна отказался выполнить требования эстонских пограничников, корабль покинул экономическую зону Эстонии.

11 апреля Силы обороны Эстонии остановили нефтяной танкер Kiwala, следовавший в направлении российского порта Усть-Луга.

Судно зашло в акваторию Таллиннского залива без государственного флага, чем нарушило санкционные требования.

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