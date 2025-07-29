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Ірина Гамалій, редакторка сайту
4 хв.

Взяли до уваги: у Кремлі відреагували на новий дедлайн Трампа для Путіна

пєсков
Фото: Depositphotos

У Кремлі повідомили, що звернули увагу на заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив про скорочення строків для Росії щодо досягнення мирної угоди з Україною.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Новий дедлайн для Путіна: у Кремлі відреагували

 – Ми взяли до уваги вчорашню заяву президента Трампа, – сказав 29 липня журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він уточнив, що так звана “спеціальна військова операція”, як у Росії офіційно називають повномасштабну агресію проти України, все ще триває.

Зараз дивляться

– Ми залишаємося відданими мирному процесу для вирішення конфлікту навколо України і забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання, – зазначив Пєсков.

Крім того, представник Кремля відмовився відповідати на слова Трампа про те, що той “більше не зацікавлений у розмовах” з президентом РФ Володимиром Путіним.

Щодо ймовірної зустрічі двох лідерів, Пєсков наголосив, що така перспектива “як не стояла в предметному плані, так і не стоїть”.

У відповідь керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що РФ видає виклик не тільки Україні та ЄС, а й США.

– Росія обрала війну, маскуючи це під “захист своїх інтересів”. Насправді ж Росія далі пропагує стратегію знищення України як держави. Бо це єдиний “російський інтерес”, – зазначив ін.

На думку Єрмака, “таке нахабство” можливе тому, що РФ отримує підтримку від Ірану та Китаю і уникає санкцій за допомогою інших країн Глобального півдня.

– Як правило, терорист з розбитим обличчям говорить інакше. Сьогодні Росія кидає виклик не тільки Україні та Європі, але й США. Режим Путіна не здатен зупинити війну – це можливо через силу, шляхом розбитого обличчя диктатури, – наголосив він.

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дає Москві 10-12 днів для укладення перемир’я з Україною. Раніше він встановлював для цього строк у 50 днів.

Він також зазначив, що незабаром має намір оголосити конкретні терміни. Якщо Кремль не погодиться на мирну угоду, Трамп попередив про можливе запровадження додаткових мит на імпорт російської продукції.

На питання журналістів, чи бреше йому Путін, Трамп ухилився від прямої відповіді.

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