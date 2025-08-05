Німеччина перекинула винищувачі до Польщі напередодні навчань РФ у Білорусі

Німеччина ухвалила рішення про перекидання п’яти винищувачів Eurofighter до Польщі за чотири тижні до масштабних російських навчань у Білорусі.

Про це повідомляє німецьке видання t-online.

Німеччина перекидає винищувачі в Польщу

П’ять винищувачів Бундесверу Eurofighter прибули в понеділок на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький у Польщі.

Зараз дивляться

Представники ВПС повідомили, що літаки почнуть здійснювати вильоти з вівторка. Розгортання німецьких винищувачів триватиме кілька тижнів.

Німецькі Eurofighter надаватимуть підтримку польським Збройним силам у моніторингу повітряного простору НАТО і спостерігатимуть за російськими діями уздовж східного флангу.

– Ця місія є чіткою ознакою солідарності в рамках НАТО і слугує надійним засобом стримування і захисту спільного повітряного простору, – сказала речниця ВПС у коментарі Bild.

Окрім літаків, до Польщі було перекинуто близько 150 солдатів Бундесверу. За даними ВПС Німеччини, дислокація на аеродромі на схід від Варшави триватиме трохи менше місяця.

Польське верховне командування назвало розгортання німецьких Eurofighter “ще одним прикладом співпраці між партнерами з блоку та їхньої справжньої відданості безпеці Центрально-Східної Європи”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.