Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Марина Мелехова, редактор стрічки
4 хв.

Найбільша за 80 років: у Франції спалахнула лісова пожежа, є постраждалі

пожежа в лісі
Фото: Getty Images

Наймасштабніша лісова пожежа цього літа охопила південний регіон Франції поблизу кордону з Іспанією.

Пожежники третій день намагаються приборкати стихію, яка вже забрала життя однієї людини. Ще троє осіб зникли безвісти.

Лісова пожежа на півдні Франції: що відомо

Франція бореться з найбільшою за останні 80 років лісовою пожежею.

Зараз дивляться

Вона спалахнула у вівторок удень у регіоні Од — лісистій та сільськогосподарській місцевості, відомій своїми виноробнями.

За офіційними даними, вогонь поширився на понад 16 000 гектарів території — це більше, ніж площа Парижа.

Боротьбу з вогнем ведуть близько 2 тис. пожежників та кілька команд рятувальників.

Втім, попри зусилля, пожежа триває через спеку, посуху та сильний вітер, які значно ускладнюють гасіння.

Станом на четвер, одна людина загинула, троє зникли безвісти. Крім того, 13 людей зазнали поранень: двоє осіб, зокрема пожежник, перебувають у критичному стані, повідомляє місцева влада.

У населеному пункті Жонк’єр, де вогонь знищив понад половину забудови, жителів терміново евакуювали.

 — Це пекло… схоже на місячний пейзаж — усе згоріло, — прокоментував  ситуацію мер Жак Піро.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру особисто відвідав центр пожежної служби у Сен-Лоран-де-ла-Кабреріс і зустрівся з рятувальниками та місцевими жителями.

Цього літа у Південній Європі зафіксовано кілька масштабних лісових пожеж.

Зокрема у липні стихія досягла південного порту Марсель, другого за величиною міста Франції, та призвела до поранень близько 300 людей.

Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки й посухи, роблячи регіон вразливішим до природних катастроф.

За даними Copernicus, з 1980-х років температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.

Читайте також
У готелі Власта у Львові спалахнула пожежа: серед постраждалих — діти
Львів пожежа

Джерело: France24, Politico

Пов'язані теми:

Зміна кліматуЛісова пожежаФранція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь