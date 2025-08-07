Найбільша за 80 років: у Франції спалахнула лісова пожежа, є постраждалі

Наймасштабніша лісова пожежа цього літа охопила південний регіон Франції поблизу кордону з Іспанією.

Пожежники третій день намагаються приборкати стихію, яка вже забрала життя однієї людини. Ще троє осіб зникли безвісти.

Лісова пожежа на півдні Франції: що відомо

Франція бореться з найбільшою за останні 80 років лісовою пожежею.

Вона спалахнула у вівторок удень у регіоні Од — лісистій та сільськогосподарській місцевості, відомій своїми виноробнями.

За офіційними даними, вогонь поширився на понад 16 000 гектарів території — це більше, ніж площа Парижа.

Firefighters struggle to contain France’s biggest wildfire since 1949, as an ‘unprecedented’ fire burns an area the size of Paris. At least one person has died and more than 10 have been injured as a ‘hellish’ wildfire sweeps across southern France. pic.twitter.com/rUvYrSNUig — Sky News (@SkyNews) August 7, 2025

Боротьбу з вогнем ведуть близько 2 тис. пожежників та кілька команд рятувальників.

Втім, попри зусилля, пожежа триває через спеку, посуху та сильний вітер, які значно ускладнюють гасіння.

Станом на четвер, одна людина загинула, троє зникли безвісти. Крім того, 13 людей зазнали поранень: двоє осіб, зокрема пожежник, перебувають у критичному стані, повідомляє місцева влада.

A wildfire in southern France has swept through an area larger than Paris. Nearly 2,000 firefighters are battling the blaze, which has displaced thousands and claimed one life. pic.twitter.com/l7Nugw05nE — DW News (@dwnews) August 7, 2025

У населеному пункті Жонк’єр, де вогонь знищив понад половину забудови, жителів терміново евакуювали.

— Це пекло… схоже на місячний пейзаж — усе згоріло, — прокоментував ситуацію мер Жак Піро.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру особисто відвідав центр пожежної служби у Сен-Лоран-де-ла-Кабреріс і зустрівся з рятувальниками та місцевими жителями.

Цього літа у Південній Європі зафіксовано кілька масштабних лісових пожеж.

Зокрема у липні стихія досягла південного порту Марсель, другого за величиною міста Франції, та призвела до поранень близько 300 людей.

Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки й посухи, роблячи регіон вразливішим до природних катастроф.

За даними Copernicus, з 1980-х років температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.

Джерело : France24, Politico

