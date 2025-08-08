США і Росія планують перемир’я, яке закріпить успіхи Путіна в Україні – Bloomberg

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація мають наміри досягти домовленостей про припинення війни в Україні, спрямованих на закріплення окупації захоплених РФ територій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова осіб, обізнаних у цьому питанні.

Яку угоду про перемир’я хочуть укласти США і РФ

– Американські та російські чиновники працюють над угодою щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вже наступного тижня, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують джерела, США працюють над отриманням підтримки України та її європейських союзників для угоди, яка далеко не є очевидною.

У виданні зазначають, що російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна передала під контроль Москви всю східну частину Донбасу і Крим, який армія РФ окупувала у 2014 році.

За інформацією джерел, для цього президенту Володимиру Зеленському довелося б віддати наказ про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які залишаються під контролем України.

– Це принесло б Росії перемогу, яку її армія не могла здобути у військовому відношенні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, – стверджують співрозмовники.

Як зазначають джерела, такий результат став би великою перемогою для Путіна, який давно прагне прямих переговорів з Трампом щодо умов закінчення війни, відсунувши на другий план Україну та європейських союзників.

Водночас вони наголошують, що у рамках угоди Росія має припинити наступальні дії у Херсонській та Запорізькій областях України вздовж наявної лінії фронту.

Джерела попереджають, що плани домовленостей все ще залишаються у стані розроблення та можуть змінитися.

Крім цього, дотепер незрозуміло, чи готова Росія відмовитися від територій, які зараз окуповані неї, зокрема від найбільшої в Європі Запорізької АЕС.

