У ніч на 14 травня Росія атакувала Україну 731 засобом повітряного нападу, з яких: 56 ракет і 675 дронів. Сили протиповітряної оборони збили понад 93% цілей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Відсоток збиття цілей під час атаки 14 травня

Так, РФ атакувала Україну: трьома аеробалістичними ракетами Кинджал, 18 Іскандерами-М/С-400, 35 крилатими ракетами Х-101 та 675 ударними дронами різних типів.

За словами президента, під час атаки загальний відсоток збиття силами ППО склав понад 93%.

— Звісно, треба вище. І, звісно, найскладніше — це захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає у цьому. За всі ці удари буде справедлива відповідь, — каже Зеленський.

Він наголосив, що потрібно тиснути на Москву так, щоб росіяни відчували наслідки свого терору. Важливим елементом тиску є антиросійські санкції.

— Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною, — заявив очільник держави.

Вночі Росія завдала удару по Києву. У Дарницькому районі частково зруйнована девʼятиповерхівка. Серед загиблих – 12-річна дівчинка. Під завалами можуть бути ще близько 20 людей. На місці події тривають рятувальні роботи.

Також ворожі дрони атакували Одеську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт на території портової інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

