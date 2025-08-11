Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: секретна служба США орендувала будинок у Анкориджі

Вже цієї п’ятниці, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Секретна служба США орендувала будинок у Анкориджі

Американські журналісти з’ясували, що в Анкориджі Секретна служба США орендувала будинок, імовірно пов’язаний із підготовкою до цього заходу.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, Білий дім офіційно не підтверджує точного місця проведення переговорів.

Втім, місцевий рієлтор і почесний консул Німеччини в Анкориджі Ларрі Дісброу розповів, що передав в оренду Секретній службі шестикімнатний будинок.

– Сьогодні вранці зі мною зв’язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення. Я відповів, що маю саме те, що їм потрібно, – сказав він.

Дісброу припустив, що Аляска може бути привабливим місцем для такої зустрічі з історичної точки зору, але не приховує, що був здивований вибором локації. Але це, “безумовно, здивувало його.”

Мер Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в інтерв’ю NYT повідомила, що жодної офіційної інформації про можливу зустріч Трампа і Путіна в місті вона не отримувала.

– Приймати лідерів тут, на Алясці – звична справа. Бути місцем дипломатії, цечастина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу, – підкреслила мер.

Журналісти відзначають, що Трамп відвідував Аляску щонайменше п’ять разів з 2017 року, переважно зупиняючись на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Запланована зустріч з Путіним стане його першим офіційним візитом до штату у другий президентський термін.

Зустріч Трампа з Путіним

15 серпня Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним у штаті Аляска. Москва вже підтвердила цю інформацію.

Очікується, що однією з ключових тем переговорів стане війна в Україні.

Після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви з’явилися повідомлення про можливість проведення ще однієї тристоронньої зустрічі, за участю президента України Володимира Зеленського.

