У Ярославлі горів завод лакофарбової компанії, що постачає матеріали для ВПК РФ

Пожежа у Ярославлі сьогодні спалахнула на заводі Ярославської лакофарбової компанії, яка постачає матеріали для військово-промислового комплексу Росії.

Про це повідомляє міністерство надзвичайних справ РФ.

Пожежа у Ярославлі 12 серпня: що відомо

Пожежа в Ярославлі 12 серпня сталася на вулиці Полушкіна Роща, 16.

Там, зазначають у Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ, спалахнуло виробниче підприємство на площі 4,5 тис. кв. м.

Натомість у мережі уточнюють, що вогнем охопило завод Ярославської лакофарбової компанії.

Дим було видно за кілька кілометрів від місця події.

За уточненою інформацією МНС Росії, пожежу локалізовано на 3,5 тис. кв. м.

Для гасіння залучили 100 спеціалістів та 27 одиниць техніки, зокрема пожежний катер.

Відкрите горіння ліквідовано, наразі розбирають та проливають конструкції.

Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

Причини виникнення пожежі поки що не встановлені, тривають рятувальні роботи та розслідування обставин інциденту.

Варто зазначити, що Ярославська лакофарбова компанія, яка постраждала від пожежі, постачає матеріали для військово-промислового комплексу Росії, зокрема засоби захисту від корозії військової техніки.

Підприємство є частиною оборонної інфраструктури країни-агресора.

Нагадаємо що вранці 12 серпня, у Ставропольському краї дрони атакували заводи Нептун та Монокристал, що є стратегічними підприємствами військово-промислового комплексу РФ.

Фото: МНС Росії

