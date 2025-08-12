Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

У Росії почали блокувати дзвінки у Telegram та WhatsApp – ЦПД

Telegram
Фото: Unsplash

На вихідних росіяни масово скаржилися на неможливість здійснити аудіо- або відеодзвінок у Telegram та WhatsApp. Медіа причиною масштабного збою у роботі цих месенджерів називають цілепрямоване блокування з боку РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кремль поступово ізолює росіян від інформації ззовні

– У Росії почали відпрацьовувати блокування дзвінків у Telegram та WhatsApp… Ці випробування, ймовірно, є частиною ширшої стратегії з обмеження зв’язку: в останні місяці в багатьох регіонах регулярно відключають мобільний інтернет, а Мінцифри РФ навіть готує законодавчу базу для централізованого масового блокування мобільного зв’язку, – кажуть у ЦПД.

І зауважують, що так Кремль тестує різні сценарії швидкого ізолювання росіян, використовуючи як точкову цензуру окремих сервісів, так і повністю перекриваючи потоки інформації ззовні.

Зараз дивляться

– Москва системно закручує гайки в інформаційному просторі, перетворюючи Росію на “цифровий концтабір”. У такій моделі будь-які незалежні джерела інформації поступово витісняються, а на їхнє місце приходить лише державна пропаганда та жорсткий контроль, – мовитьтся у повідомленні.

У липні Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Володимир  Путін доручив уряду до 1 вересня розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення (ПЗ), включно з месенджерами, розробленими в недружніх країнах.

Йдеться, зокрема, про WhatsApp, який належить Meta (організації, визнаній у Росії екстремістською), що робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування, а також Telegram (через відмову співпраці з російською владою).

Читайте також
Збій у Telegram: в Україні та по всьому світу скаржаться на перебої
Telegram, телефон

Пов'язані теми:

TelegramWhatsAppРНБОРосійська пропагандаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь