У Росії почали блокувати дзвінки у Telegram та WhatsApp – ЦПД

На вихідних росіяни масово скаржилися на неможливість здійснити аудіо- або відеодзвінок у Telegram та WhatsApp. Медіа причиною масштабного збою у роботі цих месенджерів називають цілепрямоване блокування з боку РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кремль поступово ізолює росіян від інформації ззовні

– У Росії почали відпрацьовувати блокування дзвінків у Telegram та WhatsApp… Ці випробування, ймовірно, є частиною ширшої стратегії з обмеження зв’язку: в останні місяці в багатьох регіонах регулярно відключають мобільний інтернет, а Мінцифри РФ навіть готує законодавчу базу для централізованого масового блокування мобільного зв’язку, – кажуть у ЦПД.

І зауважують, що так Кремль тестує різні сценарії швидкого ізолювання росіян, використовуючи як точкову цензуру окремих сервісів, так і повністю перекриваючи потоки інформації ззовні.

– Москва системно закручує гайки в інформаційному просторі, перетворюючи Росію на “цифровий концтабір”. У такій моделі будь-які незалежні джерела інформації поступово витісняються, а на їхнє місце приходить лише державна пропаганда та жорсткий контроль, – мовитьтся у повідомленні.

У липні Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення (ПЗ), включно з месенджерами, розробленими в недружніх країнах.

Йдеться, зокрема, про WhatsApp, який належить Meta (організації, визнаній у Росії екстремістською), що робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування, а також Telegram (через відмову співпраці з російською владою).

