В России начали блокировать звонки в Telegram и WhatsApp – ЦПД

На выходных россияне массово жаловались на невозможность совершить аудио- или видеозвонок в Telegram и WhatsApp. Медиа причиной масштабного сбоя в работе этих мессенджеров называют целенаправленную блокировку со стороны РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кремль постепенно изолирует россиян от информации извне

— В России начали отрабатывать блокировку звонков в Telegram и WhatsApp… Эти испытания, вероятно, являются частью более широкой стратегии по ограничению связи: в последние месяцы во многих регионах регулярно отключают мобильный интернет, а Минцифры РФ даже готовит законодательную базу для централизованной массовой блокировки мобильной связи, — говорят в ЦПД.

И отмечают, что таким образом Кремль тестирует различные сценарии быстрой изоляции россиян, используя как точечную цензуру отдельных сервисов, так и полностью перекрывая потоки информации извне.

— Москва системно закручивает гайки в информационном пространстве, превращая Россию в “цифровой концлагерь”. В такой модели любые независимые источники информации постепенно вытесняются, а на их место приходит только государственная пропаганда и жесткий контроль, — говорится в сообщении.

В июле Служба внешней разведки Украины сообщила, что Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения (ПО), включая мессенджеры, разработанные в недружественных странах.

Речь идет, в частности, о WhatsApp, который принадлежит Meta (организации, признанной в России экстремистской), что делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку, а также Telegram (из-за отказа сотрудничать с российскими властями).

