Лідери Коаліції охочих визначили умови для припинення вогню в Україні

Велика Британія, Франція та Німеччина, які є співголовами так званої Коаліції охочих, виклали свою позицію щодо шляху до припинення вогню в Україні у заяві після віртуальної зустрічі європейських лідерів, Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Заява Коаліції охочих щодо перемир’я в Україні

– Україна повинна мати надійні та дієві гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що Коаліція охочих готова відігравати активну роль, зокрема через плани тих країн, які готові направити сили гарантування безпеки після припинення бойових дій.

– Не повинно бути жодних обмежень для Збройних сил України чи для її співпраці з третіми країнами. Росія не може мати права вето щодо шляху України до ЄС і НАТО, – наголошують лідери Коаліції.

Коаліція охочих була створена у березні групою з близько 30 країн для розробки планів підтримки України у разі досягнення припинення вогню.

Нагадаємо, у середу, 13 серпня, у Берліні завершились онлайн-переговори між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

– Ми знаємо, що Україна їх потребує. Я сказав про це у своїй заяві. Українська армія має мати можливість захищати свою країну й надалі. Якими будуть ці гарантії, хто яку роль у них відіграватиме, ми ще не говорили. Це, так би мовити, наступний крок, – сказав Мерц.

