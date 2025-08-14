РФ прагне представити саміт на Алясці як другу Ялтинську конференцію – ISW

Кремль використовує саміт на Алясці 15 серпня, щоб представити Росію як світову державу, рівну США, а російського диктатора Володимира Путіна – лідером рівня Дональда Трампа.

Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці: які цілі переслідує Кремль

Вони грунтуються на тому, що 13 серпня провідний російський переговірник і гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) Кирило Дмитрієв натякнув на Ялтинську конференцію 1945 року між США, Великою Британією та СРСР, стверджуючи, що Ялтинська конференція “виграла Другу світову війну”, а Путін і Трамп так само “запобігають Третій світовій війні”.

Крім того, заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа посилив порівняння майбутнього саміту з Ялтинською конференцією заявою про те, що США і РФ мають “розмовляти один з одним, як друзі”.

А керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що Трамп повинен відвідати Крим, щоб домовитися про “новий Ялтинський мир”.

Деякі росЗМІ також порівняли завтрішній саміт з Ялтою і заявили, що за столом переговорів на Алясці зберуться “люди, які мають реальний вплив на глобальні процеси”.

– Порівняння Росією саміту 15 серпня з Ялтинською конференцією 1945 року є спробою приховати нерівність сил між Сполученими Штатами і РФ та спробою представити Росію як країну, що має набагато сильніші дипломатичні, військові та економічні позиції, ніж насправді, – кажуть в ISW.

На думку аналітиків, Росія вже намагається представити сам факт зустрічі Трампа і Путіна як свою перемогу, щоб сформувати уявлення про те, що Росія – рівний партнер США.

Вони вважають некоректними порівняння цих зустрічей, оскільки “Ялтинська конференція 1945 року завершилася угодою про післявоєнну Європу, тоді як Трамп та інші американські посадовці підтвердили, що саміт 15 серпня не призведе до жодних американо-російських домовленостей про припинення війни в Україні”.

Ялтинська конференція 1945 року: що треба знати

Понад 80 років – у лютому 1945 року – у Ялті лідери США, Великої Британії та СРСР (Рузвельт, Черчилль та Сталін) підписали підсумкові документи, які заклали основи світового устрою після завершення Другої світової війни.

Ялтинську конференцію, що тривала з 4 до 11 лютого у Лівадійському палаці, ще називають Кримською.

Учасники зустрічі ухвалили принципи розчленування, окупаційного режиму та репарацій після розгрому нацистської Німеччини.

Через 90 днів після капітуляції Німеччини Радянський Союз зобов’язався оголосити війну Японії.

На Ялтинській конференції досягнуто домовленості про створення Організація Об’єднаних Націй, зокрема скликання установчої конференції ООН у Сан-Франциско у квітні 1945 року, з запрошенням України та Білорусі як членів-засновників.

Крім того, ухвалено Декларацію про звільнену Європу, якою СРСР фактично забезпечив собі політичний контроль над окупованими ним країнами, що спричинило так звану холодну війну.

Також визначено кордони Польщі по лінії Керзона та утворення “уряду національної єдності”.

Джерело : ISW

