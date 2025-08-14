Саміт Путіна і Трампа на Алясці: програма та деталі зустрічі

Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков розповів про деталі підготовки зустрічі глави Кремля із американським очільником Дональдом Трампом в Анкориджі 15 серпня.

Про це він розповів російським ЗМІ.

Саміт Трампа і Путіна: деталі та ключові теми

Ушаков розповів, що спершу лідери США та РФ проведуть зустріч тет-а-тет, після чого відбудеться саміт за участю делегацій.

Зараз дивляться

Згідно з узгодженими даними, початок переговорів заплановано на 22:30 за Києвом, їх проводитимуть у присутності перекладачів.

Перед початком саміту Трамп і Путін виступлять із короткими заявами.

Окрім Володимира Путіна до складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, помічник Путіна Юрій Ушаков, гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирид Дмитрієв та міністр фінансів Антон Сілуанов.

Також визначили склад американської делегації, проте озвучить його американська сторона.

За словами Ушакова, центральною темою зустрічі стане врегулювання війни, однак планують обговорити й інші теми.

За підсумками переговорів очільники США та РФ проведуть спільну пресконференцію.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп хоче зателефонувати йому після зустрічі із Володимиром Путіним.

Також президент США пообіцяв, що якщо цей саміт пройде добре, буде влаштована друга зустріч, на яку запросять і президента Зеленського.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.