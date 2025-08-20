Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Міноборони: Польща не відправить війська в Україну, але надасть підтримку союзникам

Владислав Косіняк-Камиш
Фото: Getty Images

Польща готова забезпечити інфраструктуру та логістичну підтримку для військовослужбовців союзників у випадку, якщо вони ухвалять рішення відправити контингенти до України.

Однак польські військові не братимуть участі у місії, повідомив віце-прем’єр-міністр та глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польща не відправлятиме війська в Україну

 – Ми не відправимо польські війська в Україну. Це позиція уряду не тільки на зараз, але і на багато місяців, – цитує слова міністра RMF24.

Косіняк-Камиш наголосив, що така позиція не означає, що Польща не бере участі у Коаліції охочих.

За його словами, Польща має інші завдання, пов’язані з відносинами із союзниками.

Міністр уточнив, що йдеться, зокрема, про захист східного флангу НАТО та польсько-білоруського кордону, де постійно несуть службу 5-6 тис. військовослужбовців.

Також Польща готова забезпечити інфраструктуру й логістичну підтримку для ймовірної миротворчої місії.

– У цьому процесі десятки, сотні, тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки союзних військ, які можуть бути розміщені в Україні, – додав Косіняк-Камиш.

Раніше глава МЗС Радослав Сікорський говорив про те, що Польща не планує відправляти військових в Україну.

Ці слова пролунали у відповідь на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога. В ефірі Fox News Келлог висловив припущення, що після завершення активної фази війни можливе розміщення іноземних контингентів на заході України, зокрема польських військ.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніПольща
