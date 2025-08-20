Міноборони: Польща не відправить війська в Україну, але надасть підтримку союзникам
Польща готова забезпечити інфраструктуру та логістичну підтримку для військовослужбовців союзників у випадку, якщо вони ухвалять рішення відправити контингенти до України.
Однак польські військові не братимуть участі у місії, повідомив віце-прем’єр-міністр та глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Польща не відправлятиме війська в Україну
– Ми не відправимо польські війська в Україну. Це позиція уряду не тільки на зараз, але і на багато місяців, – цитує слова міністра RMF24.
Косіняк-Камиш наголосив, що така позиція не означає, що Польща не бере участі у Коаліції охочих.
За його словами, Польща має інші завдання, пов’язані з відносинами із союзниками.
Міністр уточнив, що йдеться, зокрема, про захист східного флангу НАТО та польсько-білоруського кордону, де постійно несуть службу 5-6 тис. військовослужбовців.
Також Польща готова забезпечити інфраструктуру й логістичну підтримку для ймовірної миротворчої місії.
– У цьому процесі десятки, сотні, тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки союзних військ, які можуть бути розміщені в Україні, – додав Косіняк-Камиш.
Раніше глава МЗС Радослав Сікорський говорив про те, що Польща не планує відправляти військових в Україну.
Ці слова пролунали у відповідь на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога. В ефірі Fox News Келлог висловив припущення, що після завершення активної фази війни можливе розміщення іноземних контингентів на заході України, зокрема польських військ.