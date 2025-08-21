Президент Угорщини прибрав згадку про Росію в пості про атаку на Мукачево

У четвер, 21 серпня, президент Угорщини Тамаш Шуйок написав пост співчуття до жертв російської атаки в Мукачеві, однак менше, ніж через годину, прибрав з нього згадку про Росію.

Відповідний пост опублікований на його сторінці у Facebook.

Російський обстріл Мукачево: про що промовчав Шуйок

Як видно з історії редагувань у Facebook, в першому реченні допису президент Угорщини назвав ракетний обстріл російським, однак менш ніж за годину виправив його, прибравши це слово.

– Висловлюю глибоке співчуття постраждалим через російський ракетний обстріл Мукачева і бажаю їм якнайшвидшого одужання та повного відновлення сил, – написано в оригінальній публікації.

Ці зміни викликали негативну реакцію навіть у самій Угорщині – місцева політикиня та депутатка Європарламенту Клара Добрев назвала співчуття Шуйока лицемірством, а зміну посту – ганьбою.

– Подивіться на пост Тамаша Шуйока! Він просто викреслив слово “російський”. Цікаво, чи відчуває Тамаш Шуйок, як йому болісно соромно, що у зв’язку з ракетним обстрілом Мукачева він не наважується написати, що це були росіяни? Яке лицемірство в його співчутті! – зазначила вона.

Добрев додала, що поведінка президента – “верх прислужництва” Шуйока.

На ситуацію відреагував також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який у пості про обстріл не згадав ні саме Мукачево, ні Росію, а лиш написав, що ці події “вкотре доводять необхідність якнайшвидшого миру”.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 21 серпня масово атакували Україну Шахедами, балістикою та крилатими ракетами.

Вперше від початку повномасштабної війни під удар потрапило Мукачево Закарпатської області, яке знаходиться біля кордону з Угорщиною.

Ракета влучила в американське підприємство з виробництва електроніки Flex.

За даними очільника місцевої ОВА Мирослава Білецького, через атаку постраждало 19 людей.

Джерело: telex

