Суперечка між Польщею та Україною вигідна Російській Федерації. Однак єдність – це найсильніший інструмент у боротьбі з агресором.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час пресбрифінгу.

Чому суперечка України та Польщі на руку РФ

– У таких ситуаціях є лише один задоволений спостерігач – це агресор. Ми не повинні грати йому на руку. Ми довіряємо дискусіям, які зараз тривають між Польщею та Україною. Впевнені, що це питання буде вирішене, – сказала вона.

За словами Піньо, Європейська комісія готова зробити все необхідне, щоб суперечка не завадила проведенню Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

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Вона розповіла, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у Конференції з відновлення України протягом 25-26 червня.

На думку Піньо, подія має стати важливим сигналом підтримки України та потенційним інвесторам щодо перспектив відбудови після війни.

Наприкінці травня у Польщі назвали скандальним рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.

Зеленський стверджує, що бачить у діях Навроцького елементи внутрішньополітичної боротьби, яка може формувати негативні настрої щодо українців.

Водночас Зеленський порівняв дії Навроцького з колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На думку президента України, це закінчиться погано.

Джерело : Радио Свобода

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