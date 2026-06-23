Суперечка України та Польщі вигідна лише Росії — Єврокомісія
- В Єврокомісії заявили, що суперечка між Варшавою та Києвом вигідна лише Росії, закликавши сторони до єдності напередодні Конференції з відновлення України у Гданську.
- Конфлікт загострився після того, як польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди через присвоєння підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА.
Суперечка між Польщею та Україною вигідна Російській Федерації. Однак єдність – це найсильніший інструмент у боротьбі з агресором.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час пресбрифінгу.
Чому суперечка України та Польщі на руку РФ
– У таких ситуаціях є лише один задоволений спостерігач – це агресор. Ми не повинні грати йому на руку. Ми довіряємо дискусіям, які зараз тривають між Польщею та Україною. Впевнені, що це питання буде вирішене, – сказала вона.
За словами Піньо, Європейська комісія готова зробити все необхідне, щоб суперечка не завадила проведенню Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську.
Вона розповіла, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у Конференції з відновлення України протягом 25-26 червня.
На думку Піньо, подія має стати важливим сигналом підтримки України та потенційним інвесторам щодо перспектив відбудови після війни.
Наприкінці травня у Польщі назвали скандальним рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.
19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.
Зеленський стверджує, що бачить у діях Навроцького елементи внутрішньополітичної боротьби, яка може формувати негативні настрої щодо українців.
Водночас Зеленський порівняв дії Навроцького з колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На думку президента України, це закінчиться погано.