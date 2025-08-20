Велика Британія ввела санкції проти криптомереж в Киргизстані, через які РФ обходила санкції

Велика Британія запровадила санкції проти фінансових мереж, що використовувалися Росією для обходу західних санкцій, зокрема проти киргизьких криптовалютних платформ.

Про це повідомляє Reuters.

Санкції Британії проти пов’язаних з РФ фінансових мереж

За інформацією агентства, під санкції потрапила інфраструктура A7A5 – рублевий стейблкоін, створений у Киргизстані.

Цей інструмент дозволив Росії вивести за кордон $9,3 млрд за чотири місяці.

– Якщо Кремль вважає, що може приховати свої безнадійні спроби пом’якшити удар від наших санкцій, відмиваючи транзакції через підозрілі крипто-мережі, то вони сильно помиляються, – заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Санкції торкнулися люксембурзької компанії та чотирьох киргизьких організацій, серед яких Grinex LLC та Old Vector LLC, які мають зв’язок з інфраструктурою A7A5.

Крім того, під санкції потрапили троє осіб, яких Лондон вважає причетними до підтримки фінансової інфраструктури Росії.

Одна особа співпрацювала із киргизьким банком, що використовувався для оплати військових товарів. Ще одна – допомагала Москві в ухиленні від санкцій. Третя особа надавала послуги російському державному банку Промсвязьбанк.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США через підрозділ OFAC внесло до санкційного списку SDN компанію А7 та низку афілійованих із нею структур і криптовалютних платформ, які звинувачуються у сприянні обходу обмежень.

