Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання Рамштайну

Рамштайн-29
Фото: Міноборони

Наступне, 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн призначене на 9 вересня. Місцем проведення обрали Лондон.

Про це повідомив Суспільному речник Міністерства оборони Німеччини.

Коли відбудеться 30 засідання у форматі Рамштайн

За його словами, зустріч відбудеться у фізичному форматі, деталі порядку денного наразі залишаються закритими.

 – Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему, – пояснив прессекретар німецького оборонного відомства.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль зазначав, що черговий Рамштайн запланований на вересень, однак конкретну дату він не називав.

Було відомо, що підготовку до засідання та його організацію здійснює Велика Британія.

Попереднє, 29-те засідання контактної групи, відбулося 21 липня під головуванням Німеччини та Великої Британії.

Воно проходило у форматі онлайн. Для Дениса Шмигаля ця зустріч стала першою на посаді міністра оборони.

За її результатами він наголосив, що партнери продемонстрували єдність і рішучість. Вони підтвердили, що вільний світ і надалі підтримує Україну та зосереджується на зміцненні оборонних можливостей ЗСУ.

29 зустріч у форматі Рамштайн організували міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус.

До неї долучилися 52 держави та міжнародні організації.

Рамштайн-29

