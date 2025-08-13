У Міноборони анонсували наступну зустріч у форматі Рамштайн: коли відбудеться
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Однією з тем стала наступна зустріч союзників у форматі Рамштайн.
Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.
Шмигаль поговорив із Гілі: що відомо
Під час розмови міністри обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі Рамштайн та скоординували основні позиції. Засідання заплановано на вересень.
Також Денис Шмигаль подякував британській стороні за активну участь в організації заходу.
Окремо обговорили розвиток спільних виробництв та реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Україна очікує, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США та НАТО — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Міністр подякував британським партнерам за високий рівень підтримки та активну залученість у зміцнення безпеки України та Європи.
Нагадаємо, очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін станом на сьогодні не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.
Леммі також висловив захоплення українським народом, його наполегливістю та стійкістю.