ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ без серйозних енергетичних обмежень — ЗМІ

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ, однак він не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Про це повідомляє Politico.

Санкції проти РФ: що міститиме 19-й пакет

Після запровадження поступової відмови від імпорту нафти та газу ЄС дедалі більше усвідомлює, що ключові можливості для посилення економічного тиску на Москву має саме Вашингтон.

Зараз дивляться

За словами чотирьох європейських дипломатів, які знайомі з перебігом закритих переговорів, у новому пакеті не планується радикальних кроків у сфері енергетики.

Очікується, що документ буде оприлюднений наступного місяця.

Він зосередиться переважно на боротьбі з так званим тіньовим флотом та компаніями, які допомагають Росії обходити чинні обмеження.

Найбільш відчутними наслідками для Москви можуть стати вторинні санкції проти країн і компаній, що співпрацюють із Росією.

Водночас, як зазначають експерти, найбільший ефект від таких кроків відчуватиметься з боку не ЄС, а США.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що США навіть розглядали можливість пропонувати Москві енергетичні угоди як стимул для досягнення миру в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.